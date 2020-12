Prefeitura suspende temporariamente o funcionamento de algumas feiras livres

29/12/20 - 14:45:09

Em virtude das celebrações de Ano Novo, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), suspenderá, temporariamente, algumas feiras livres da capital. A medida se dá após avaliação da empresa municipal e também atende a solicitação de feirantes.

Desta forma, na tarde da próxima quinta-feira, dia 31, não funcionarão as feiras dos bairros São José (Carro Quebrado) e Jabotiana. O mesmo ocorre com as feiras da Aruana (Costa Nova) e Lamarão, que seriam, anteriormente, antecipadas. A medida abrange ainda a feira do bairro Cirurgia, que aconteceria no sábado, 2 de janeiro.

Com relação aos demais espaços que funcionam no período da manhã de quinta-feira, está mantida a programação estabelecida pela Diretoria de Espaços Públicos (Direpa). Assim, além da feira do Santos Dumont, prevista para este dia, acontecem as dos bairros Suíssa e dos conjuntos Castelo Branco, Médici, Sol Nascente e Agamenon Magalhães.

Na próxima semana todas as feiras livres retornam aos dias e horários habituais.

Foto: Felipe Goettenauer