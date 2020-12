PRF REGISTRA NOVE ACIDENTES COM UM FERIDO GRAVE DURANTE O NATAL

29/12/20 - 05:25:58

Para que as pessoas pudessem chegar a seu destino em segurança durante esse feriado de Natal, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçou a fiscalização e o trabalho de prevenção a acidentes nas rodovias federais do estado de Sergipe e de todo o país. As ações se deram de 23 a 27 de dezembro.

Nesse período, mais de 1.800 pessoas foram fiscalizadas, mesmo com a prevista redução no fluxo de veículos em razão da pandemia. Além de conscientizar os usuários quanto à importância da obediência à legislação de trânsito, os policiais buscaram coibir condutas que potencializam a ocorrência de acidentes graves.

Em Sergipe, foram registrados nos cinco dias de operação nove acidentes, um a menos do que no ano anterior. Também foi registrada uma queda de 67% no número de feridos graves, considerando que neste ano só tivemos um, ao passo que em 2019 três pessoas foram lesionadas com gravidade. Nos dois anos, não foram registrados óbitos nas rodovias federais que cortam o estado.

No tocante às infrações de trânsito, tivemos uma queda expressiva, de 90%, no número referente à alcoolemia (somente duas neste ano). Entretanto, a pressa também fez muita gente ultrapassar de forma proibida – 116 autuações. Além disso, 37 pessoas foram flagradas e autuadas por não utilizarem capacete, o que representa um acréscimo de 185%.

Um total de 12 ocorrências policiais foram confeccionadas na Operação Natal 2020 em Sergipe, merecendo destaque a recuperação de três veículos, enquanto no ano anterior nenhum veículo foi devolvido ao seu dono.

Fonte: PRF