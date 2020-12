Secretaria de Estado da Saúde convoca aprovados em processo seletivo

29/12/20 - 14:26:21

O órgão pede que os candidatos se apresentam a partir desta terça, 29

Os candidatos aprovados na 1ª lista de convocados do Processo Seletivo Simplificado (PSS) 01/2020, da Secretaria de Estado da Saúde (SES), começam a se apresentar a partir desta terça-feira, 29. Estão sendo convocados médicos para atuarem no Hospital Governador João Alves Filho nas especialidades: radiologistas e diagnóstico por imagem; radioterapeutas; e ultrassonografistas gerais.

Também deverão se apresentar nesta terça-feira médicos emergencistas; enfermeiros de urgência e emergência; condutores de veículo de urgência; e técnicos de enfermagem, todos para trabalharem no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A apresentação começou às 8h e segue até às 17h, no Centro Administrativo da Saúde, seguindo cronograma por categoria.

Todos deverão trazer os documentos registrados durante o ato de inscrição no Processo Seletivo Simplificado, foto 3×4, cópia de documentos pessoais como carteira de identidade, CPF e título de eleitor, acompanhados do documento original; comprovante de residência, entre outros. Todos os documentos necessários estão disponíveis no site

Os convocados também deverão preencher a Declaração de não ter sofrido penalidades no exercício da função pública e a Declaração de não acumulação de cargos públicos e vínculos temporários. Todos devem estar cientes de que a não conformidade ou não apresentação dos documentos comprobatórios implicará na desclassificação automática do candidato, conforme previsto no edital.

