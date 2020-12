Trabalhadores da colheita da laranja recebem 2ª parcela do Programa Mão Amiga nesta quarta,30

Governo de Sergipe paga benefício a 4.575 trabalhadores rurais de 14 municípios da citricultura

Antes que o ano termine, 4.575 trabalhadores rurais da colheita da laranja receberão a segunda parcela do Programa Mão Amiga. O benefício estará disponível nas contas dos cadastrados nesta quarta-feira, 30 de dezembro, a partir de quando já será possível realizar o saque. Basta que se dirijam a qualquer agência ou Ponto Banese, munidos do cartão Mão Amiga e da respectiva senha. Nesta parcela, o pagamento do benefício, creditado pelo Governo de Sergipe através da Secretaria de Estado da Inclusão Social (SEIAS), corresponde a um investimento de R$ 869.250,00.

Ao todo, o programa prevê o pagamento de quatro parcelas de R$ 190 a cada trabalhador rural cadastrado, durante o período da entressafra do cultivo, quando perdem parte de sua fonte de renda. Os 4.575 beneficiários atuam nas lavouras citrícolas de 14 municípios sergipanos, sendo 244 em Arauá; 526 em Boquim; 190 em Cristinápolis; 220 em Estância; 93 em Indiaroba; 584 em Itabaianinha; 141 em Itaporanga; 495 em Lagarto; 252 em Pedrinhas; 319 em Riachão do Dantas; 348 em Salgado; 353 em Santa Luzia; 244 em Tomar do Geru; e 566 em Umbaúba.

Conforme explica o diretor de Inclusão Produtiva e Cidadania da SEIAS, Ricardo Mascarello, responsável pelo Programa Mão Amiga, este ano, foi tomada coletivamente a decisão de utilizar a base de dados da edição passada do Programa, em adaptação às condições da pandemia. Segundo ele, foi uma forma encontrada consensualmente entre todos os agentes envolvidos na operacionalização do programa: a SEIAS, a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) e os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais dos 14 municípios da região citrícola de Sergipe.

“A utilização do cadastro com base na última edição foi a forma encontrada para viabilizar o pagamento do benefício, sem provocar aglomerações nos escritórios e sem demandar reuniões presenciais. Todos os sindicatos municipais e a Fetase [Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado de Sergipe] concordaram com a estratégia, que busca tão somente assegurar que o benefício seja pago a quem precisa, dentro do prazo previsto, e resguardando a integridade de beneficiários e técnicos envolvidos no processo de inscrição”, explicou o diretor estadual. As parcelas mensais estão sendo pagas regularmente aos beneficiários, nos últimos dias [entre 29 e 31] de cada mês.