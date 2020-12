Valadares Filho é reconduzido à presidência estadual do PSB

29/12/20 - 15:57:16

Através de decisão das direções nacional e estadual do Partido Socialista Brasileiro (PSB) o ex deputado federal Valadares Filho foi reconduzido para a presidência da sigla no estado.

Já os congressos nacional e todos os estaduais que estavam marcados para acontecer no início de 2021 foram adiados em virtude da pandemia.

Na mesma decisão, foram reconduzidos todos os membros da executiva nacional do PSB, que tem como integrante o ex senador Antonio Carlos Valadares.