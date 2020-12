Como o tripé pesquisa, ensino e extensão fortalecem a preparação acadêmica

30/12/20 - 13:03:12

Com um mercado de trabalho competitivo e mutável, ainda mais com a pandemia do novo coronavírus, manter-se atualizado é fundamental. Uma forma de conseguir isso é ingressar em uma pós-graduação, seja lato sensu ou stricto sensu. Egressa do curso de Direito da Universidade Tiradentes, Rute Passos conhece bem os caminhos para crescimento acadêmico. Egressa também do curso de mestrado da Unit, ela acaba de ser aprovada no doutorado da Universidade de São Paulo, no Instituto de Relações Internacionais (IRI/USP).

Rute ingressou no curso de Direito da Universidade Tiradentes em 2013 e em seguida entrou como bolsista no mestrado em Direitos Humanos da mesma Instituição. Em continuidade a sua carreira acadêmica, logrou aprovação em 1º lugar no Doutorado em Relações Internacionais na linha de pesquisa “Política Externa e Instituições”.

“Sempre fui uma aluna muito ativa em projetos acadêmicos e acredito que essa é uma conquista e minha e de toda a Universidade, já que a Unit explora a pesquisa, ensino e extensão e sem dúvida, esses eixos embasaram a minha preparação acadêmica. Além disso, o curso de graduação em Direito tem uma ligação forte com o mestrado em Direitos Humanos da própria Instituição, algo importante para os alunos que pensam em seguir carreira acadêmica, pois podem explorar suas habilidades enquanto pesquisadores em projetos de iniciação científica. Foi o que aconteceu comigo”, conta.

Ela relata que desde a graduação participa de eventos relacionados à pesquisa e ao desenvolvimento acadêmico. “Fui orientada a publicar artigos desde a graduação, a participar de eventos com pesquisadores de diversos estados do Brasil e a ter contato com alunos de mestrado e doutorado de outras instituições. Costumo dizer que algumas conquistas são consequências lógicas de vários desafios que passamos, os quais nos preparam para situações importantes, como um processo seletivo de doutorado”.

Escolha

Questionada sobre o que a levou a seguir o doutorado, Rute pontuou o preparo ao longo dos anos para alcançar a aprovação. “A última fase da seleção é uma entrevista e normalmente se pergunta que te leva a escolher o doutorado. Não tive dificuldade em falar sobre a minha trajetória, porque sempre fui muito incentivada institucionalmente a trilhar esses caminhos. Eu tive a oportunidade de adquirir uma bagagem profissional e acadêmica durante esses sete anos (graduação e mestrado) de produção, de participação em eventos, de acompanhamento e apoio dos professores orientadores. Toda minha trajetória institucional foi extremamente significante para este momento”.

Programa de Pós-Graduação em Direito

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Direito, Gabriela Maia Rebouças acredita que quando um egresso chega ao doutorado, comprova a qualidade do ensino ofertado pela Unit.

“Primeiro, por ter sido uma experiência positiva, que estimula a seguir no passo mais decisivo que é o doutorado. Segundo, porque habilitou com as competências necessárias para isso. Ao ser escolhida em outro programa, nossa egressa Rute Passos confirma, por meio de uma avaliação externa, a qualidade da formação que recebeu. E neste caso, foi muito significativo: um doutorado bastante concorrido e prestigiado, que é o programa de Relações Internacionais da USP”.

