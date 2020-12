Confira o horário de funcionamento dos shoppings Jardins e RioMar no final de ano

Até a próxima quarta-feira, 30 de dezembro, os dois principais centros comerciais de Aracaju (SE) operam normalmente, das 10h às 22h. Âncoras e megalojas abrem uma hora mais cedo, às 9h. No último dia do ano, 31 de dezembro, todas as operações dos shoppings Jardins e RioMar funcionam das 9h às 18h.

Em 1º de janeiro, dia em que se comemora a Confraternização Universal, as praças de alimentação e restaurantes do Shopping Jardins abrem das 12h às 20h. Demais lojas e quiosques vão estar fechados.

No RioMar Aracaju, os restaurantes Ferreiro Grill, Camarada Camarão e Madero funcionam de acordo com os horários das respectivas redes; praças de alimentação, demais lojas e quiosques vão estar fechados.

No sábado, 2 de janeiro, os shoppings RioMar Aracaju e Jardins voltam a funcionar em seus horários habituais, das 10h às 22h.

Durante este período de festas de final de ano, os cinemas e os hipermercados operam de acordo com a programação das redes Cinemark e GBarbosa, respectivamente.

As compras pela internet podem ser realizadas através das plataformas RioMar Aracaju Online (www.riomararacajuonline.com.br) e Shopping Jardins Online (www.shoppingjardinsonline.com.br), respeitando o horário de funcionamento dos empreendimentos.

Fonte e foto assessoria