Corpo de Bombeiros recebe veículo de combate a incêndios

30/12/20 - 14:11:51

Na manhã desta quarta-feira(30), o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) recebeu uma moderna viatura de combate a incêndios, que vai reforçar o trabalho desempenhado pela instituição. A entrega aconteceu no Quartel Central do CBMSE, e contou com a presença do secretário Geral de Governo, José Carlos Felizola, representando o governador Belivaldo Chagas, do superintendente executivo da SSP, coronel José Andrade, além do senador Alessandro Vieira, autor da emenda parlamentar que destinou recursos para aquisição do equipamento.

“Mais um presente para comemorar os 100 anos do Corpo dos Bombeiros Militar de Sergipe. Uma viatura moderna, na qual o governo do Estado está muito grato ao senador por ter disponibilizado esses recursos. Chega num momento oportuno, com a chegada de novos soldados, novas unidades que estão sendo gestacionadas, a exemplo da unidade de Nossa Senhora da Gloria, além do retorno às dependências do Aeroporto Santa Maria. Enfim, um momento de crescimento para uma instituição tão respeitada, querida e amada, que merece todo o nosso respeito e trabalho”, ressaltou José Carlos Felizola.

A viatura de combate a incêndio tipo Auto Bomba Tanque (ABT), com capacidade para 4,500 litros de água, recebeu um investimento de R$ R$ 633.500, fruto de Emenda Parlamentar Individual Especial. “Temos uma parceria desde o primeiro ano de mandato com a institução, e que vai continuar certamente com outros projetos que virão como é o caso do centro de treinamento que a gente espera ser executado em 2021”, colocou o senador Alessandro Vieira.

De acordo com o comandante do CBMSE, coronel Alexandre José, a viatura vai reforçar o Quartel Central do Corpo de Bombeiros e já será colocada em operação para atender os municípios de Aracaju, Itaporanga, São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e Pirambu. “Veio num momento espetacular de demandas crescentes em função dos incêndios em vegetação típica mesa época do ano. Então, toda a corporação estava ansiosa por receber um equipamento como esse, na perspectiva de que no ano que vem teremos mais 7 viaturas chegando com essas mesmas características para serem distribuídas na demais unidades operacionais que nós atuamos”, informou.

Para o comandante de socorro, o segundo-tenente Jair Luiz, há 28 anos na corporação, a chegada da viatura é um divisor de águas, pois vai ajudar na operacionalidade e no trabalho dos bombeiros. “A guarnição está muito feliz porque é um modelo de viatura pela qual ansiávamos há muito tempo e, para glória de Deus, chegou no tempo certo, em um período crítico de incidência de muito fogo em vegetação no nosso estado. E ela vai nos ajudar bastante, pois é uma viatura muito confortável para guarnição, com barra de segurança, câmbio automático, ar condicionado, película, canhão potente de água, um canhão superior, luminária, algo que realmente as guarnições desejavam para que o serviço fosse feito com mais operacionalidade”, pontuou.

Fotos: Mario Sousa