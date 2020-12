EDVALDO NOGUEIRA E KATARINA FEITOZA SERÃO EMPOSSADOS NESTA SEXTA-FEIRA, 1°

30/12/20 - 08:37:29

Na próxima sexta-feira, 1º, o prefeito Edvaldo Nogueira e a vice-prefeita, Katarina Feitoza, tomarão posse de seus cargos após serem eleitos, no último pleito, pelos cidadãos aracajuanos. Fechada ao público, a sessão solene será realizada, a partir das 15h, com a posse dos vereadores da capital eleitos para o mandato 2021/2024 e, em seguida, às 17h, a posse dos chefes do executivo. O evento acontecerá no auditório do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE).

Em virtude das restrições impostas pela pandemia, o evento só poderá ser acompanhado pela população de maneira virtual. A cerimônia será transmitida ao vivo pelo canal da Prefeitura de Aracaju no YouTube, e nos perfis da Câmara de Aracaju nas redes sociais.

Perfil

Edvaldo Nogueira é prefeito de Aracaju, reeleito no último dia 29 de novembro, com 57,86% dos votos (150.823 votos). É filiado ao PDT. Tem 59 anos e é natural de Pão de Açúcar. É casado, tem um filho e uma neta.

Já foi vereador e vice-prefeito da capital sergipana, por duas vezes, e está em seu terceiro mandato à frente da Prefeitura. Em seu mandato anterior, Aracaju foi apontada como a capital nacional da qualidade de vida.

Katarina Feitoza é delegada concursada da Polícia Judiciária do Estado de Sergipe, desde 2001. Formada em Direito, é pós-graduada em Gestão Estratégica em Segurança Pública e em Ciências Criminais. Ao longo de sua trajetória, Katarina ocupou diversos cargos dentro da Secretaria de Segurança Pública, entre eles o de coordenadora de Polícia do Interior e Capital, corregedora da Polícia Civil e coordenadora Geral do Subsistema de Inteligência em Segurança Pública.

Assumiu, pela primeira vez, a função de delegada-geral da Polícia Civil de Sergipe em 2010, mantendo-se até 2014. Também foi vice-presidente da Regional Nordeste do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia. Reassumiu como delegada-geral em 2017, permanecendo na função até junho deste ano, quando se desincompatibilizou para participar das eleições pela primeira vez. É filiada ao PSD. Natural de Aracaju, é casada e tem um filho.

Por Tirzah Braga

Foto Ana Licia Menezes