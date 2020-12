EMPREGO MANTÉM TRAJETÓRIA DE RECUPERAÇÃO NO ESTADO DE SERGIPE

O mercado de trabalho sergipano segue mantendo a trajetória de recuperação após os problemas decorrentes da pandemia da COVID-19 no estado. Desde a reabertura das atividades econômicas, o estoque de empregos em Sergipe aponta recuperação considerável, segundo análise do presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, após analisar o estudo feito pela assessoria executiva, com base nos dados do Ministério da Economia.

Os dados apontam mais um crescimento no número de postos de trabalho com carteira assinada em Sergipe, com elevação de +2.832 empregos gerados no mês de novembro. Segundo o presidente do sistema, o resultado é devido às contratações temporárias de final de ano, bem como de uma recuperação das atividades econômicas, que no período de pandemia promoveram muitas demissões, mas apresentam resgate desses postos de trabalho.

“Estamos há quatro meses com crescimento nos empregos, desde agosto até novembro, último mês analisado. Isso é bom para nosso mercado, pois mostra que as empresas têm fôlego para se recuperar após a crise decorrente da pandemia, que fechou muitos postos de trabalho. Estamos recuperando esses empregos e um fator importante que deve ser considerado é que o comércio, em novembro, efetuou muitas contratações de trabalhadores temporários”, disse Laércio.

O setor que mais gerou empregos em novembro foi o comércio, com +1.380 vagas, seguido do setor de serviços, com +1.085 novas contratações. Na sequência, a indústria promoveu +422 novos empregos e a agricultura elevou seu número de trabalhadores em +53. O único setor que apontou queda foi a construção civil, com redução de -108 postos.

Entre as atividades econômicas, o setor de serviços é quem mais emprega os trabalhadores sergipanos, com 138.189 empregados nas empresas do ramo; O comércio está em segundo lugar, promovendo empregos para 64.307 trabalhadores no estado; A indústria emprega 47.731 pessoas em Sergipe; A construção civil, 19.474 e a agropecuária emprega atualmente 10.047 sergipanos.

Da assessoria