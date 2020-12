HELENO SILVA DIZ ESTAR PREOCUPADO COM O FIM DO AUXÍLIO EMERGENCIAL

30/12/20 - 11:48:03

O ex-deputado federal Heleno Silva (Repubicanos) demonstrou preocupação com a possibilidade do fim do auxílio emergencial do governo federal e que vai atingir Sergipe e impactar na economia e na área social.

O Governo Federal não acena para continuar com o auxílio, em momento que a Covid avança. Heleno se mostra preocupado com Sergipe, que tem aproximadamente 500 mil pessoas em condições precárias.

Recentemente, Heleno esteve com o senador Bittar onde tratou da importância de garantir a manutenção de programas sociais financiados pelo Governo Federal e, principalmente, de estender o prazo do Auxílio Emergencial, “que é de extrema necessidade e precisa ser prorrogado para 2021″, disse Heleno.

Além da preocupação com o auxilio emergencial, o ex-deputado também falou sobre o Renda Cidadã, programa idealizado pelo presidente Jair Bolsonaro como possível substituto do Bolsa Família, e ainda ressaltou que o número de famílias beneficiadas precisa ser ampliado, especialmente no Nordeste. “Defendo como prioridade para o Nordeste, a realização de obras estruturantes que possam gerar emprego e renda para nossa população”.