JUCA LAMENTA SITUAÇÃO DE CAOS E ABANDONO NAS ESCOLAS DE LARANJEIRAS

30/12/20 - 06:14:37

Caos e abandono. Essa é a real situação das escolas municipais em Laranjeiras após quatro anos sem investimentos da atual administração. Hoje, os prédios estão com a estrutura física comprometida por uma série de problemas, como infiltração nas paredes, tetos caindo, janelas e portas quebradas, banheiros fechados sem condições de funcionamento, equipamentos sem etiquetas de patrimônio e muitos deles sem funcionar, a exemplo de freezers e fogões industriais.

O levantamento está sendo feito pela comissão de transmissão do prefeito eleito José de Araújo (JUCA-MDB). “As escolas estão em uma situação deplorável. Na nossa gestão, recuperamos toda a estrutura municipal, com reformas e ampliação. Afinal, uma gestão que administra com responsabilidade, prioriza o conhecimento, que é um objeto de transformação. Por isso, lamentamos os registros que estamos fazendo. A situação é de caos e abandono. Tenho certeza que vamos ter muito trabalho para organizar a ‘casa’ até ficar como deixamos há quatro anos”, lamentou Juca.

A comissão está realizando todo o levantamento para adotar medidas futuras de preservação do patrimônio público. Além das escolas, outros prédios apresentam sérios problemas de estrutura e armazenamento, inclusive de documentos, como já foi possível constatar. “Armários abertos, pastas no chão, papéis espalhados sem qualquer organização mostram como a atual gestão vem tratando o patrimônio público. Realmente não podemos nos omitir diante dessa situação”, frisou o vice-prefeito eleito e coordenador da equipe de transição, Janio Dias.

ASCOM JUCA