LAÉRCIO É O ÚNICO DEPUTADO SERGIPANO ENTRE OS MAIS INFLUENTES DO BRASIL

30/12/20 - 13:09:36

Mais um ranking de parlamentares mais influentes do Brasil foi divulgado nesta quarta, 30, que classificou a elite parlamentar do país composta por 70 deputados federais e 33 senadores feito pela consultoria Arko Advice. Laércio Oliveira foi o único deputado de Sergipe a entrar na lista.

As classificações dos deputados são Lideranças formais, informais e os mais influentes. Laércio foi considerado um líder formal especialmente por ter sido relator da Nova Lei do gás. “Ele é visto como parlamentar especialista em tema relevante, formador de opinião ou com boa capacidade de negociação”, informa o documento. No ano passado Laércio também havia sido o único sergipano classificado por ser vice-líder do blocão

Segundo documento divulgado pela Arko, a Elite Parlamentar brasileira é formada por aqueles que atuam decisivamente sobre o andamento dos trabalhos, sobre a elaboração da agenda legislativa e/ou que representam interesses organizados da sociedade brasileira ou forças políticas relevantes.

“Membros da elite parlamentar são aqueles com grau variado de importância: negociam com o Executivo, representam grupos de pressão, operam na busca do consenso e influenciam nas decisões do Executivo ou deixam sua marca no processo deliberativo do Congresso Nacional”, informou o documento.

O levantamento é feito desde 1998, mas neste ano, excepcionalmente, em função da limitação de funcionamento do Poder Legislativo por causa da pandemia de coronavírus, o que ensejou a adoção do Sistema de Deliberação Remota, houve restrição na aplicação da metodologia. “A qualificação referente aos presidentes das principais comissões parlamentares não foi aplicada na Câmara dos Deputados, pelo óbvio motivo de não terem sido sequer instaladas. No Senado, tal critério foi observado parcialmente, visto que os colegiados funcionaram somente até março”, observa ainda o documento.