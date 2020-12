Mais 931 novos casos de Covid-19 em Sergipe e oito mortes

30/12/20 - 19:55:17

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta quarta-feira, 30, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 931 casos e oito novos óbitos. Em Sergipe, 111.735 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 2.476 morreram. Todos os oito óbitos estavam em investigação e foram confirmados. Até o momento, 99.413 pacientes foram curados.

As oito mortes foram: homem, 62 anos, de Aracaju, com hipertensão; homem, 78 anos, de Aracaju, como doença cardiovascular crônica; mulher, 72 anos, também de Aracaju, com doença cardiovascular crônica e hipertensão; mulher, 85 anos, da Barra dos Coqueiros, com doença cardiovascular crônica; homem, 51 anos, de Itabi, com hipertensão, diabetes e hepatopatia; mulher, 88 anos, de Maruim, com doença cardiovascular crônica e diabetes; homem, 93 anos, de Monte Alegre, com hipertensão e doença neurológica crônica; e mulher, 81 anos, de Santo Amaro das Brotas, com diabetes.

Foram realizados 248.393 exames e 136.658 foram negativados. Estão internados 309 pacientes, sendo 165 em leitos de UTI (119 na rede pública, sendo 96 adultas e 23 pediátricas; e 46 na rede privada, sendo 43 adultas e 3 pediátricas) e 144 em leitos clínicos (87 na rede pública 57 na rede privada). São investigados mais cinco óbitos. Ainda aguardam resultado 5.004 exames coletados.

Foram ampliados transitoriamente os leitos de UTI neonatal da MNSL para 23 leitos devido o aumento de casos de infecção pelo SARS- CoV-2 entre os RN internados. Além disso, 4 RN estão em Unidades Intermediárias. A grande maioria não apresenta sintomatologia compatível com COVID-19, mas pela detecção do vírus através do RT-PCR há necessidade de manter medidas de isolamento. Todas as outras medidas para evitar a disseminação do vírus naquele ambiente foram tomadas.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net. br.