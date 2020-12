O trabalho em prol da Cultura é um dos legados da minha atuação parlamentar, diz Eduardo

A Sociedade Musical Filarmônica Euterpe Maruinense acaba de receber 54 novos instrumentos musicais adquiridos com recursos destinados por Eduardo Amorim durante o mandato no Senado Federal. A filarmônica do município de Maruim é mais uma beneficiada por emendas encaminhadas pelo então parlamentar.

“Fiquei muito feliz com a notícia. Vale lembrar que o trabalho em prol da Cultura é um dos legados da minha atuação parlamentar. Foram mais de 60 filarmônicas de Sergipe beneficiadas. Tenho certeza que ajudei a mudar a vida de muitas crianças e jovens”, ressalta Eduardo Amorim.

A banda é composta por 40 músicos e mantém uma escola com 35 alunos, sob a liderança do maestro Beethoven Sales e do presidente Renilson José. “Os instrumentos musicais adquiridos através da emenda do então senador Eduardo Amorim representam uma sobrevida para nossa querida Banda, uma vez que já estávamos há mais de dez anos sem receber instrumento algum. Posso afirmar ainda que significam mais crianças e adolescentes ingressando no maravilhoso mundo da música. No ano em que a Sociedade Musical Filarmônica Euterpe Maruinense completa 145 anos não poderia existir presente melhor”, salienta Renilson.

