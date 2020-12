PANDEMIA: GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE ABRE 20 NOVOS LEITOS DE UTI COVID-19

30/12/20 - 13:46:49

O Governo do Estado abriu nesta quarta-feira, 30, mais 20 novos leitos de UTI Covid-19, elevando para 181 o total de leitos do Sistema Único de Saúde no Estado. Destes, 10 estão no Hospital Renascença, sete no Hospital do Coração, fruto do credenciamento efetuado pela Secretaria de Estado da Saúde com as redes privada e filantrópica, e três na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes.

O objetivo, segundo a secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, é o de garantir que a população sergipana seja atendida em suas necessidades diante do cenário epidemiológico do novo coronavírus. “O credenciamento de unidades filantrópicas e privadas foi necessário devido ao aumento do número de casos da doença, que tem impactado na rede hospitalar pelo crescimento das internações. Isso nos levou a abrir novos leitos de UTI Covid-19 para garantir que ninguém fique sem assistência”, atestou a secretária.

Atualmente a rede pública conta com 181 leitos de UTI Covid-19, assim dispostos: 38 no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse); 20 no Hospital de Cirurgia (10 do antigo credenciamento e outros 10 deste último); 20 no Hospital Universitário de Lagarto; seis no Hospital da Polícia Militar (HPM); 20 leitos no regional de Estância; 10 no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Lagarto; seis no Hospital São José; 21 no Hospital Amparo de Maria, em Estância; 10 no Hospital Renascença (devendo ir a 18 ainda no final da tarde desta quarta-feira), sete no Hospital do Coração; e 23 leitos de UTI Neonatal na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, conforme enfatizou Renata Buarque.

Nesta quarta-feira, a taxa de ocupação dos leitos SUS de UTI Covid-19 é de 62,4%, percentual confortável graças ao trabalho que a Secretaria de Estado da Saúde tem feito para ampliar a oferta e assegurar tratamento qualificado aos pacientes. “O esforço tem sido enorme e permanente desde o início da pandemia, uma vez que precisamos estar atentos ao cenário epidemiológico e acompanhar a sua movimentação para agir em tempo oportuno de acordo com as necessidades que vão surgindo, como aconteceu agora com o aumento da transmissão do vírus. Percebemos o cenário, abrimos credenciamento e ampliamos a oferta de leitos de UTI Covid”, enfatizou a secretária.

Fonte e foto assessoria