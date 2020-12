PM FLAGRA CULTIVO ILEGAL DE MACONHA EM RESIDÊNCIA NA CIDADE DE SOCORRO

30/12/20 - 12:30:19

A Forca Tática do 5º Batalhão de Polícia Militar descobriu na última terça-feira (29), uma residência onde se cultivava mudas de maconha, no loteamento São Braz, município de Nossa Senhora do Socorro.

Além das mudas, os policiais militares encontraram materiais como fertilizantes, medidores digitais, termômetros, balança de precisão, dentre outros; o que mostra que naquele local os envolvidos faziam a produção artesanal do produto ilícito; inclusive com um compartimento da casa que funcionava como espécie de estufa aquecida com iluminação e ventilação específica.

Os policiais não conseguiram prender os acusados, mas ambos foram identificados. Na casa estavam os documentos de um casal que supostamente seriam os suspeitos, além de um notebook. Todo matéria custodiado foi encaminhado à Delegacia Plantonista para tomada de medidas legais.

Informações PMSE