PM PRENDE SUSPEITO ROUBAR MOTOCICLETAS E DESCOBRE LOCAL DE DESMANCHE

30/12/20 - 15:04:23

Na tarde da última terça-feira, 29, no município de Boquim, policiais militares da 2ª Companhia do 6º Batalhão der Polícia Militar prenderam um homem suspeito de roubar motocicletas e localizaram uma residência utilizada como local de desmanche dos veículos.

A ação teve início quando os policiais militares foram solicitados para apoiar um policial civil durante a intimação de um suspeito de roubar motocicletas naquele município.

O homem foi encaminhado à delegacia para os devidos esclarecimentos e, durante o depoimento, confessou que havia roubado as motocicletas no sábado, 26, em companhia de um segundo suspeito. Ele também informou o endereço de uma residência para onde os veículos eram levados e desmontados em seguida. No local, os policiais militares apreenderam várias peças de motocicletas, além de quatro munições calibre.38 deflagradas.

O material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para prosseguimento das investigações.

Fonte: Ascom/PMSE