Prédio da Câmara municipal de Riachuelo é entregue após reforma

30/12/20 - 16:18:34

Na noite da última terça-feira (29), o prédio da Câmara Municipal de Riachuelo foi entregue após uma grande reforma que reparou a sua estrutura e ampliou o plenário. Agora, com a construção de oito salas, um gabinete para a presidência e recepção, os vereadores do município poderão receber a população de Riachuelo no prédio centenário que teve a sua fachada preservada, mantendo o seu valor histórico e cultural.

Durante a sessão solene, o presidente da Casa, vereador Rosemberg Hipólito, agradeceu o apoio dos seus pares e destacou a importância da reforma, a primeira em 20 anos. “Fizemos, como vocês podem ver, um bom plenário, uma boa sala de presidência e mais oito salas. Mudamos totalmente a cara do prédio e hoje, os vereadores terão um bom ambiente para receber a população, ficou verdadeiramente como deve ser a Casa do povo, acolhedora”, frisou.

Com a capacidade de público reduzida devido à pandemia do novo Coronavírus, a solenidade de entrega da casa, que teve início com a Filarmônica Tasso Martins Bezerra executando o Hino Nacional, contou com a presença dos atuais vereadores, além dos vereadores eleitos e ex-vereadores; da secretária de Educação do município, Rousijane Hipólito; servidores efetivos da Casa e populares. A sessão solene também foi transmitida de forma online e ao vivo através da página da Câmara no Facebook, podendo ser assistida em diversos países.

TDantas Comunicação