Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro recebe mais uma Motoniveladora da Codevasf

30/12/20 - 07:32:03

Nesta terça-feira (29), em solenidade na Codevasf/SE, o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo. assinou o Termo de Recebimento de mais uma máquina Motoniveladora (Patrol) para Socorro.

Representando um investimento de R$470.000,00, o equipamento ajudará ainda mais nas ações da Prefeitura de Socorro na manutenção de vias no município. A doação foi do Governo Federal, através da Codevasf (Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba).