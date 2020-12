Prefeitura distribui protocolo de vigilância em hotéis e pousadas do município de Aracaju

30/12/20 - 16:38:18

Após a confecção do protocolo para hotéis e pousadas sobre os cuidados necessários que devem ser tomados durante a pandemia de covid-19, as equipes da Rede de Vigilância Sanitária (Revisa) começaram a fiscalizar e entregar uma cópia do documento aos representantes dos estabelecimentos.

A partir de visitas, as equipes de fiscalização do órgão orientam e autuam, seja durante as inspeções de rotina ou em decorrência de denúncias realizadas através do número 0800 729 3534, opção 7. A gerente de Serviços de Interesse à Saúde da Revisa, Andreza Messias, destaca que a orientação ainda é a forma mais efetiva de ação.

“Elaboramos um termo com todos os detalhes ao final das visitas, inclusive com o que é necessário ser adequado. O documento é assinado tanto pelos representantes do Município quanto do estabelecimento em questão. Há possibilidade de autuações, mas insistimos que a orientação ainda é muito efetiva”, afirma.

De acordo com o protocolo, as pousadas e hotéis devem promover a intensificação da limpeza e desinfecção de pisos, maçanetas, barras de apoio, balcões, máquinas de cartão magnético, banheiros e demais superfícies com álcool 70% ou solução de água sanitária ou outro saneante adequado; manter os locais ventilados e arejados (portas e janelas abertas) e, caso não seja possível, abrir as portas dos ambientes fechados a cada três horas para permitir uma melhor circulação do ar; intensificar rotina de limpeza dos filtros dos aparelhos de ar condicionado de todos os setores e quartos semanalmente; manter troca diária das toalhas e roupas de cama e armazenamento em embalagens plásticas individualizadas; intensificação da rotina de higienização dos elevadores e utilização de forma individual ou por família e controle do número de usuários em espaços comuns, como piscinas, academias ou restaurantes.

Final de ano

Durante as festas de final de ano, o Prefeitura de Aracaju, em parceria com o Governo do Estado, promoverá fiscalizações nos eventos fechados realizados em bares e restaurantes da Capital. As inspeções ocorrerão a partir das 22h e cobrarão o cumprimento das normas estabelecidas no decreto nº 6.324/2020, que versa sobre questões de distanciamento social e adequações necessárias na atual situação epidemiológica.