Samu define planejamento pré-hospitalar do Réveillon em SE

30/12/20 - 08:49:36

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe), órgão da Secretaria de Estado da Saúde (SES), definiu o planejamento de atendimento pré-hospitalar para o Réveillon, que compreende de 31 de dezembro a 4 de janeiro. O órgão estará em operação com cerca de 12 Unidades de Suporte Avançados (USA’s), 40 Unidades de Suporte Básicos (USB’s) e duas equipes de motolâncias.

Somente nas 12 USA’s serão aproximadamente 255 profissionais nos cinco dias de feriado prolongado, com uma média de 55 colaboradores diariamente. Com as USB’s serão cerca de 80 profissionais todos os dias. Além disso, a Central de Regulação de Urgências (CRU) também estará trabalhando com um total de 175 profissionais, sendo cerca de 35 por dia.

De acordo com a Superintendente do Samu, Karina Mendonça, toda a equipe de gestão vai permanecer de sobreaviso, entrando em ação caso necessário para resolver qualquer eventualidade que venha a ocorrer em todo o Estado. “Como em todos os eventos de maior porte, o Samu se prepara para um grande feriado, apesar das recomendações para prevenção do Covid-19, sabe-se que muitas pessoas devem usar estradas, fora os atendimentos de pessoas com síndrome gripal, que continuam acontecendo”, explica Karina.

Além de estar com um contingente maior que o normal, o Samu contará também com a parceria de órgãos como a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran), Grupamento Tático Aéreo (GTA), Corpo de Bombeiros, entre outros.

Para Karina, o desejo é de atender o mínimo possível, na torcida que não ocorram muitos acidentes. “Uma estrutura foi montada para atender da melhor forma possível o usuário, mas frisamos que apesar de prontos, preferimos atender o mínimo possível. Lembramos que todos devem manter o distanciamento social, o uso de máscaras, lavagem de mãos e uso de álcool gel, além de não beber se for dirigir; usar o cinto de segurança, capacete, e não passe trotes para o Samu”, finalizou.

