SINTRASE CONVOCA OS CONCURSADOS DE GRACHO CARDOSO PARA CAMINHADA

30/12/20 - 14:25:21

Sintrase convoca concursados do município de Gracho Cardoso para participar da caminhada como forma de protesto ao processo administrativo que o Ministério Público do Estado (MPE) instaurou pedindo a anulação de convocações e nomeações de candidatos aprovados no concurso público, realizado em 2018.

A caminhada acontecerá na segunda-feira (04/01) às 9h respeitando o distanciamento e o uso da máscara obrigatório. A concentração será na Câmara dos Vereadores.