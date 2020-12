Tribunal de Contas avalia a Alese com “nível elevado” de transparência

30/12/20 - 12:55:38

Segundo o resultado da apuração do Índice de Transparência dos órgãos estaduais da administração direta e indireta, realizado anualmente pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), a Assembleia Legislativa (Alese) finalizou o exercício de 2020 com uma avaliação de “nível elevado” em transparência, com a nota 9,8.

Essa é mais uma marca positiva da gestão do presidente e deputado Luciano Bispo (MDB), em sintonia com todos os parlamentares que compõem a Mesa Diretora e a Assembleia Legislativa como um todo. Esse ano o TCE/SE incluiu na fiscalização, avaliações feitas nos portais da transparência dos órgãos da administração indireta do município de Aracaju e nos órgãos de previdência.

Tornar a Assembleia Legislativa de Sergipe cada vez mais transparente e próxima da sociedade em geral são compromissos assumidos pelo presidente Luciano Bispo. “Eu entendo que quando o nosso Poder Legislativo é bem transparente ele está prestando um serviço à população. Somos servidores do povo e temos que prestar contas sim do que fazemos aqui”.

Luciano Bispo não escondeu a satisfação com a nota 9,8 e com a avaliação de “nível elevado”, mas já determinou que os técnicos da Assembleia Legislativa identifiquem o que faltou para o Poder atingir a nota máxima. “Já determinei para que a gente trabalhe ao longo de 2021 com o objetivo de atingirmos a nota máxima (10,0) já na próxima avaliação. Vamos aprimorar para chegarmos à nota máxima”.

Foto: Joel Luiz

Por Habacuque Villacorte