TROCA DE TIROS TERMINA COM DOIS MORTOS E UMA PESSOA FERIDA EM SOCORRO

30/12/20 - 05:00:39

Uma troca de tiros entre policiais e homens armados deixou duas pessoas mortas e um ferido na tarde desta terça-feira (29).

O caso foi registrado na invasão localizada no conjunto Albano Franco, em Nossa Senhora do Socorro e as informações são de que homens reagiram a uma abordagem e acabaram sendo alvejados.

Uma equipe do Instituto Médico legal (IML) foi acionado e recolheu os corpos.

Foto redes sociais