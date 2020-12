Último episódio da Temporada Digital da Orsse celebra Ano Novo

A Orsse é uma realização da Fundação de Cultura e Arte Aperipê do Governo de Sergipe

No dia de Ano Novo, a Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse) apresenta o último episódio de sua Temporada Digital de Concertos. Homenageando a Música Nordestina, com a apresentação de obras de Fabiano Santana, César Guerra-Peixe e Alberto Nepomuceno, o episódio também fará um apanhado da produção digital da Orsse durante a pandemia da Covid-19. O episódio irá ao ar na sexta-feira, 1º, às 18h45, na Aperipê TV (canal 6.1). A Orsse é uma realização da Fundação de Cultura e Arte Aperipê do Governo de Sergipe.

Idealizado para os tempos de pandemia, a Temporada Digital de Concertos 2020 completará a apresentação de 11 concertos em formato digital (TV e redes sociais). Soma-se a esta produção a concepção e veiculação de mais de 150 vídeos inéditos produzidos, bem como a realização de mais de 50 lives pelos músicos da orquestra, com temáticas variadas. Para este episódio da Temporada Digital, serão apresentadas peças brasileiras nordestinas em gravação inédita, tais como Sergipanidade, de Fabiano Santana, Mourão, de César Guerra-Peixe, e a Serenata para Cordas do compositor brasileiro Alberto Nepomuceno, em homenagem aos seus 100 anos de falecimento.

Segundo o maestro da Orsse, Guilherme Mannis, o episódio final da Temporada Digital fará um apanhado de todas estas realizações: “Apresentaremos tanto gravações inéditas de repertório nordestino, deixando nossa marca na abordagem destas peças aqui produzidas, como recordaremos alguns vídeos incríveis produzidos por nossos artistas durante o ano. O programa é uma grande celebração musical, é visualizar como conseguimos uma brilhante reinvenção em tempos tão complexos”.

Após a veiculação do programa na Aperipê TV, o concerto será disponibilizado integralmente nas redes sociais da Orquestra Sinfônica de Sergipe (Youtube e Facebook) no mesmo dia, a partir das 21h.