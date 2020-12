Virada do ano: confira o funcionamento dos serviços municipais

30/12/20 - 10:02:11

Em razão do feriado do próximo dia 1º de janeiro, alguns serviços municipais não funcionarão nesta data. A Prefeitura de Aracaju decretou ponto facultativo no dia 31 e, portanto, os trabalhos administrativos não funcionarão também neste dia, com exceção dos serviços considerados essenciais para o funcionamento da cidade.

Confira o que abre e fecha no feriado do dia 1º:

Saúde

Funcionam as quatro Unidades Básicas de Saúde exclusivas para síndrome gripal, das 7h às 19h. São elas: UBS Geral Magela (Orlando Dantas), UBS Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa), UBS José Machado de Souza (Santos Dumont) e UBS Onésimo Pinto (Jardim Centenário).

Os hospitais municipais Fernando Franco e Nestor Piva estarão abertos com atendimento 24 horas.

Mercados

Os mercados centrais Maria Virgínia Leite Franco, Antônio Franco e Thales Ferraz, assim como os setoriais (bairros), estarão fechados nos dias 25 de dezembro e 1º de Janeiro, reabrindo ao público nas manhãs seguintes, a partir das 5h30.

Feiras livres

As feiras do bairro Suíssa e dos conjuntos Castelo Branco, Médici, Sol Nascente e Agamenon Magalhães serão antecipadas para as duas próximas quintas-feiras, dias 24 e 31, respectivamente, no período da manhã. Na tarde da próxima quinta-feira, dia 31, não funcionarão as feiras dos bairros São José (Carro Quebrado) e Jabotiana. O mesmo ocorre com as feiras da Aruana (Costa Nova) e Lamarão, que seriam, anteriormente, antecipadas. A suspensão temporária abrange ainda a feira do bairro Cirurgia, que aconteceria no sábado, 2 de janeiro.

Parques

Os parques Augusto Franco (Sementeira) e Poxim estarão abertos em horário normal, das 5h às 21h45 e das 6h às 18h, respectivamente. Em ambos os locais, estão mantidas as orientações do decreto estadual, voltadas para a prevenção à covid-19.

Orla Pôr do Sol

O embarque e desembarque na Orla Pôr do Sol Jornalista Cleomar Brandi ocorrerá normalmente, das 8h às 17h.

Coleta

No dia 1º de Janeiro, a coleta domiciliar acontece normalmente, e os serviços de limpeza serão realizados com um número reduzido de equipes. Já o programa Cata Treco e a Coleta Seletiva não ocorrem nestes dias. Os Ecopontos estarão fechados e retomarão suas atividades nos dias subsequentes.

Operacional

No dia 31, os serviços operacionais da Emsurb funcionarão regularmente, conforme cronograma da diretoria responsável.

Educação

A Casa de Ciência e Tecnologia da Cidade de Aracaju Galileu Galilei (CCTECA), localizada no Parque da Sementeira, e as unidades de ensino municipais continuam sem funcionar em virtude das medidas de enfrentamento ao novo coronavírus.

Guarda Municipal de Aracaju (GMA)

GMA continuará prestando seus serviços essenciais normalmente.

Defesa Civil

A Defesa Civil permanecerá com equipes no plantão para atendimento a eventuais demandas através do número 199.

Funcaju

Todas as unidades da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju) permanecem fechadas, por tempo indeterminado, a fim de obedecer às medidas de segurança para contenção de contaminação da covid-19.