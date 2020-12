Contribuintes do Município podem consultar débitos e gerar boletos pela internet

Os aracajuanos que firmaram parcelamentos ou reparcelamentos com a Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz) podem acessar a página do órgão, na internet, para emissão do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) e posterior pagamento dos seus boletos, através do código de barra. A alternativa é a mais recente atualização dos serviços que estão disponíveis na plataforma digital, medida que moderniza e agiliza o atendimento oferecido ao contribuinte.

Para utilizar o serviço, é necessário acessar o Portal do Contribuinte, no endereço fazenda.aracaju.se.gov.br, efetuar o cadastro no Domicílio Eletrônico (ou realizar o login se já for cadastrado), e escolher a opção “consulta débito”.

“Nesta página estarão disponíveis todas as dívidas com o Município e, facilmente, o usuário pode selecionar o débito desejado, emitir e boleto e realizar o pagamento na rede bancária credenciada”, esclarece o diretor de Tecnologia da Informação (DTI) da Semfaz, Bruno Leonardo.

É importante lembrar que a possibilidade disponibilizada pela Secretaria abrange todos os tipos de parcelamentos e reparcelamentos feitos, inclusive os que foram aderidos pelo recente Programa de Renegociação de Débitos, o Refis.

“A Fazenda tem investido em tecnologia e migrado, cada vez mais, os seus serviços para o ambiente online. Isso promove uma maior agilidade nos processos de trabalho e facilita a relação entre o órgão e o contribuinte”, ressalta Bruno.

