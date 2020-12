Deputada estadual Maisa Mitidieri faz balanço de sua legislatura em 2020

31/12/20 - 07:35:01

O ano legislativo da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) terminou nesta segunda-feira (28) com a última sessão plenária de 2020, e a deputada estadual Maisa Mitidieri (PSD) fez um balanço das suas ações. “Vivemos um ano atípico, mas, com um trabalho em conjunto, conseguimos fazer com que as atividades Alese não fossem interrompidas, com isso continuamos prestando nosso serviço à população sergipana”, afirmou.

A pandemia transformou o dia a dia de todos, e com a Alese não foi diferente. As sessões que aconteciam de forma presencial passaram a ser de forma remota, pela primeira vez na história da Casa. “Nunca imaginamos enfrentar dias tão difíceis como os que estamos passando, mas esse momento serviu para mostrar que podemos nos reinventar e seguir em frente”, ressaltou a parlamentar.

O isolamento trouxe várias consequências não só para saúde e economia, mas, também, acendeu diversos alertas, principalmente para a segurança de mulheres vítimas de violência doméstica. Por isso, no decorrer do ano, a deputada, que também é presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Mulheres da Alese, protocolou diversas moções, indicações e projetos, buscando garantir a proteção a essas vítimas.

“Com a quarentena, muitas mulheres passaram a conviver 24 horas com seus agressores e isso dificultou ainda mais as denúncias, fazendo com que as subnotificações aumentassem. Sabendo desses obstáculos, protocolei algumas proposituras como o PL nº295/2020 que traz para o âmbito estadual a campanha ‘Sinal Vermelho’, em que constitui uma forma de pedido de socorro e ajuda, pelo qual a vítima pode, com um ‘sinal vermelho’ ou com um ‘X’ vermelho desenhado na palma de uma das mãos, sinalizar e efetivar o pedido de socorro”, explicou.

Maisa Mitidieri também esteve em parceria com outros parlamentares, como com o deputado, Dr. Samuel onde protocolou o PL nº 270/2020 que institui a “Semana Estadual das Meninas” e com a deputada Goretti Reis onde o PL protocolado virou a Lei de nº 8.777 que prevê política pública de recuperação e reeducação de autores de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A deputada destaca também o projeto de nº 287/2020, que dispõe sobre a capacitação escolar de crianças e adolescentes para identificação e prevenção de situações de violência intrafamiliar na rede pública do Estado de Sergipe e o projeto nº 293/2020 dispõe sobre a obrigatoriedade das concessionárias de serviços públicos essenciais do Estado de Sergipe, a divulgarem em suas faturas, os números de emergência em casos de ocorrência de violência doméstica e familiar.

Outro ponto muito importante, e uma das frentes trabalhadas pela deputada, foi a saúde mental. “Para mim, as questões sobre a saúde mental sempre foram muito relevantes no âmbito da saúde pública, e em meio a tudo que estamos vivendo nos últimos meses, acredito que, infelizmente, os número que já eram alarmantes, pioraram ainda mais. Por isso, não poupei esforços nessa questão. A campanha realizada no ‘Setembro Amarelo’, em minhas redes sociais, é um exemplo do trabalho realizado por meu mandato”, destacou.

“Encerro o ano com a sensação de dever cumprido, desejando que 2021 seja melhor e, de maneira ativa e coerente, possamos continuar o nosso trabalho”, concluiu Maisa Mitidieri.

Fonte e foto assessoria