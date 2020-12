Fundação Aperipê prepara programação especial para o Ano Novo

Todo conteúdo estará disponível nas redes sociais e no canal de Youtube da emissora.

Nos dias 30 e 1º serão exibidos programas especiais na grade da Aperipê TV, canal 6.1, finalizando o ano de 2020 e iniciando o ano de 2021. A Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), em nome do Governo do Estado, apresenta atrações como o especial da Aliança Francesa e os melhores momentos da Temporada Digital da Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse). A programação especial da Aperipê TV vai ao ar em horários variados durante os três dias e, logo após a exibição dos programas, todo conteúdo estará disponível nas redes sociais e no canal de Youtube da emissora.

“No Natal, realizamos programações especiais e celebramos juntos com a audiência a data tão especial. Então vamos repetir a estratégia e finalizar o ano da melhor forma possível, juntos, mas dentro da possibilidade atual”, afirma a presidente da Funcap, Conceição Vieira.

Programação

Dia 30/12 – Quarta-Feira

20h – Retrospectiva Funcap

Dia 01/01 – Sexta-Feira

09h – Nossa Terra Nossa Gente Especial

18h45m – Melhores Momentos da Temporada Digital Orsse