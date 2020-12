HOSPITAL JOÃO ALVES REFORÇA ESCALA E MANTÉM COBERTURA PARA O RÉVEILLON

31/12/20 - 13:13:37

Para garantir atendimento aos pacientes e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), o Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho, assim como aconteceu no feriado natalino, já está preparado para o feriado prolongado da festa de Réveillon que acontece de 31 de dezembro de 2020 à 3 de janeiro de 2021. O Huse é o principal e mais complexo hospital do Estado e está preparado para atender as demandas de média e alta complexidade durante o feriado, com plena cobertura assistencial.

Quem explica isso é o coordenador de enfermagem do Hospital João Alves Filho, Vinícius Vilela. A unidade de saúde é porta aberta e a atenção sempre é redobrada de maneira estratégica em feriados prolongados, por isso, as equipes já estão atentas e preparadas caso ocorra alguma eventualidade de grande proporção.

“Está tudo pronto para atender a população que necessitar de assistência. Assim como aconteceu no feriado prolongado do Natal, quando tudo ocorreu dentro da normalidade, a gente também espera que o feriado de final de ano seja da mesma forma, moderado e resolutivo. A gente se preocupou principalmente em não haver falhas nas escalas, pontuou o coordenador.

Já a coordenadora do Pronto Socorro do Hospital João Alves Filho, Débora Feitosa, explicou que as parcerias com outras unidades são fundamentais para dar suporte e organizar o fluxo do Pronto Socorro. “Os hospitais parceiros nos ajudam no fluxo de transferências de pacientes para cirurgias ortopédicas e vasculares. As escalas das outras áreas estão organizadas e tudo estrategicamente montado para uma melhor assistência ao paciente que buscar atendimento no Huse”, ressaltou.

Como a pandemia da Covid-19 ainda não acabou, o ideal é seguir as recomendações das autoridades competentes e evitar aglomerações, aproveitar a festa em casa e com responsabilidade, se prevenindo e ao lado da família.

(Ascom/SES)