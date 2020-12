Luciano Pimentel pede oficialmente para deixar o partido, PSB

31/12/20 - 10:59:08

O PSB enviou ao deputado Luciano Pimentel, comunicado manifestando desinteresse em sua permanência na legenda.

O presidente do partido, ex-deputado federal Valadares Filho, declarou que a legenda não tem mais interesse na permanência dele em seus quadros. Já O ex-senador Antonio Carlos Valadares (PSB) adverte que, se o TRE não aceitar o pedido, o partido vai abrir processo de expulsão “a ser julgado pelo Conselho de Ética e pelo Diretório Estadual do partido”.

De acordo com o documento assinado por Valadares Filho, as divergências entre o posicionamento do partido em nível estadual e a postura do parlamentar no Legislativo tornou “insustentável a sua manutenção” no PSB.

O Tribunal Regional Eleitoral vai julgar no recomeço de seus trabalhos, em 2021, o pedido de desfiliação do PSB feito pelo deputado estadual Luciano Pimentel.