ÓRGÃOS MUNICIPAIS ALINHAM AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

31/12/20 - 06:09:00

Nesta quarta-feira, 30, representantes da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) e da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), através da Guarda Municipal e da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), estiveram reunidos na sede da empresa municipal para discutir ações voltadas à fiscalização e organização da Orla da praia da Atalaia e demais espaços públicos da cidade durante o Réveillon.

A Prefeitura de Aracaju, que não promoverá eventos festivos no período, por causa da pandemia do novo coronavírus, objetiva evitar situações que possam gerar aglomerações e a desordenação do comércio ambulante.

“Na Orla da Atalaia, por exemplo, está proibida a realização de eventos em espaços públicos abertos e na faixa de areia. O mesmo vale para a extensão litorânea da capital. Assim, as festividades ficarão restritas aos bares e restaurantes”, enfatizou o presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas.

Conforme a Emsurb, fica proibida também a instalação de tendas e toldos na faixa de areia. No entanto, os acessos à praia e à orla estarão livres, entretanto, não pode haver aglomeração.

“O nosso intuito é que o fluxo de pessoas seja bem menor, até porque a recomendação do Governo do Estado e das secretarias da Saúde municipal e estadual, é que as pessoas comemorem o réveillon em suas respectivas residências, evitando aglomerações e seguindo o que determina os protocolos sanitários. Por isso, nossas equipes estarão de prontidão ao longo do dia 31, inclusive no período da noite, para fiscalizar em conjunto com a Guarda Municipal e SMTT”, reiterou Luiz Roberto.

O superintendente da SMTT, Renato Telles, informou que o órgão irá acompanhar o trânsito na região, a fim de assegurar a mobilidade. “Estaremos monitorando o fluxo na região durante a noite do dia 31. O trânsito só será bloqueado em alguns pontos da Atalaia, se houver um aumento significativo na circulação de veículos, já que, normalmente, a praia é um dos locais mais procurados pela população na virada do ano. Mas acreditamos que, por conta da pandemia e da não realização de festa na Orla, a movimentação não será grande”, assegurou o superintendente.

“Estaremos atuando, a partir das 8h do dia 31, de forma a auxiliar e apoiar as ações de fiscalização da ocupação dos espaços públicos por parte da Emsurb, como também da SMTT no caso da necessidade de qualquer intervenção nas vias, de modo a facilitar a fluidez do trânsito ou até mesmo o acesso de pedestres”, detalhou o diretor geral da Guarda Municipal de Aracaju, subinspetor Fernando Mendonça.

Fonte e foto ascom