Sergipe retoma voos para Belo Horizonte e recupera 100% da sua malha aérea

31/12/20 - 10:15:29

A companhia Azul Linhas Aéreas anunciou a retomada do voo de Belo Horizonte para Aracaju, a partir desta sexta-feira, 01 de janeiro, com regularidade de segunda a sexta-feira. Com esta operação, Sergipe retoma 100% das rotas de voos que existiam antes da pandemia.

Após meses sem a ponte aérea com a cidade de Belo Horizonte (MG), a Azul reinicia a operação com esta importante e estratégica rota de voos.

“Trata-se de uma grande vitória para o setor econômico e o segmento turístico de Sergipe, pois essa retomada liga nosso Estado a um enorme mercado emissor de turistas. O turista mineiro tem tradição de passar uma média alta de dias hospedados nos respectivos destinos em que resolvem visitar”, festeja o Secretário do Turismo de Sergipe, Sales Neto.

Segundo ele, esse voo da Azul é mais uma indicação de confiança do mercado aéreo no destino Sergipe e em todo o trabalho que está sendo realizado para fortalecê-lo. “É fruto também dos incentivos do Governo de Sergipe e dos esforços do governador Belivaldo Chagas em manter o desconto de ICMS do querosene de aviação para a atração de novos voos, demonstrando que o fortalecimento da economia e do setor turístico é uma das grandes prioridades em sua gestão. O turismo de Sergipe ganha muito com essa conexão com o terceiro maior mercado emissor de turistas do país, é uma forma de ampliar as oportunidades de negócios turísticos entre os dois estados”, completa Sales.

Fonte e foto assessoria