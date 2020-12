TRIBUNAL DE CONTAS SEGUIRÁ EM REGIME DE TELETRABALHO NO MÊS DE JANEIRO

31/12/20 - 13:53:46

O Ato da Presidência nº 48, publicado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) na última segunda-feira, 28, prorroga a suspensão do funcionamento presencial no órgão até o dia 29 de janeiro. Dessa forma, o teletrabalho segue como prioridade entre os servidores que encontram-se em atividade.

“Em análise junto ao nosso setor médico, concluímos que o momento ainda requer bastante prudência, de forma que manteremos o Tribunal com o funcionamento similar ao dos últimos meses, com ênfase no regime remoto e um quadro bem reduzido nos trabalhos presenciais”, observa o presidente do TCE, conselheiro Luiz Augusto Ribeiro.

Esse quantitativo menor diz respeito apenas a servidores cujas atribuições são incompatíveis com o regime de teletrabalho ou que por qualquer outra razão não podem ser desempenhadas nesse regime

Segundo o conselheiro-presidente, o novo Ato destaca a evolução da pandemia da Covid-19 em Sergipe, notadamente quanto à taxa de ocupação de leitos, tanto no serviço público como no privado.

Vale ressaltar que no mês de janeiro, conforme prevê seu Regimento Interno, o TCE estará em período de férias coletivas, de modo que as sessões das Câmaras e do Pleno serão retomadas no próximo mês de fevereiro.

Por DICOM/TCE