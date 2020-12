VEJA O QUE ABRE E O QUE FECHA DURANTE A VIRADA DE ANO EM SERGIPE

31/12/20 - 06:34:31

Nesta quinta-feira, 31 de dezembro, e o feriado de 1º de janeiro, alteram o funcionamento de órgãos públicos, serviços e estabelecimentos comerciais em Sergipe.

O estado e a Prefeitura de Aracaju determinaram ponto facultativo no dia 31 e apenas os serviços emergenciais irão funcionar.

Shoppings, comércio, feiras livres e mercados terão horários diferenciados neste Réveillon. Quem precisar destes serviços deve ficar de olho nas alterações para não ter dor de cabeça.

Mercados e feiras livres

Os mercados centrais Maria Virgínia Leite Franco, Antônio Franco e Thales Ferraz, assim como os setoriais (bairros), funcionam normalmente. Mas estarão fechados no dia 1º, reabrindo ao público nas manhãs seguintes, a partir das 5h30.

Já a Central de Abastecimento de Sergipe, em Aracaju, estará aberta das 3h às 18h no dia 30; e das 3h às 16h no dia 31. No dia 1º de janeiro, estará fechado.

As feiras do bairro Suíssa e dos conjuntos Castelo Branco, Médici, Sol Nascente e Agamenon Magalhães serão antecipadas para as duas próximas quintas-feiras, dias 24 e 31, respectivamente, no período da manhã. Na tarde da próxima quinta-feira (31), não funcionarão as feiras dos bairros São José (Carro Quebrado) e Jabotiana. O mesmo ocorre com as feiras da Aruana (Costa Nova) e Lamarão, que seriam, anteriormente, antecipadas. A suspensão temporária abrange ainda a feira do bairro Cirurgia, que aconteceria no sábado, 2 de janeiro.

Centro comercial de Aracaju

No dia 30, as lojas abrem das 8h às 19h. No dia 31, o comércio funciona das 8h às 16h. Já em 1º de janeiro, os estabelecimentos estarão fechados. No sábado (2), as lojas voltam a funcionar entre as 9h e as 14h.

Supermercados

De acordo com a Associação Sergipana de Supermercados, no dia 31 o funcionamento será normal, mas os horários variam de acordo com cada estabelecimento. Já no dia 1º os supermercados estarão fechados.

Shoppings

No último dia do ano, todas as operações dos shoppings Jardins e RioMar, localizados na Zona Sul de Aracaju, funcionam das 9h às 18h. Em 1º de janeiro, as praças de alimentação e restaurantes do Shopping Jardins abrem das 12h às 20h. Demais lojas e quiosques vão estar fechados. No RioMar Aracaju, os restaurantes Ferreiro Grill, Camarada Camarão e Madero funcionam de acordo com os horários das respectivas redes; praças de alimentação, demais lojas e quiosques vão estar fechados. Nos dois dias, os cinemas e os hipermercados operam de acordo com a programação das redes Cinemark e GBarbosa, respectivamente.

O Aracaju Parque Shopping, localizado na Zona Norte da capital, funcionará das 9h às 18h no dia 31. O centro de compras não vai funcionar no dia 1º.

O Shopping Prêmio, em Nossa Senhora do Socorro, abre das 10h às 18h no dia 31. No dia 1º estará fechado.

Todo o Shopping Peixoto, em Itabaiana, funcionará das 9h às 18h no dia 31, exceto o cinema, que segue a própria programação. No dia 1º, as praças de alimentação abrem das 12h às 22h, o cinema segue programação própria e as lojas estarão fechadas.

Bancos

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, 30 de dezembro será o último dia útil do ano para atendimento ao público, com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias. No dia 31, não haverá atendimento ao público e no feriado do dia 1º os bancos não funcionam.

Parques

Os parques Augusto Franco (Sementeira) e Poxim estarão abertos em horário normal, das 5h às 21h45 e das 6h às 18h, respectivamente. Em ambos os locais, estão mantidas as orientações do decreto estadual, voltadas para a prevenção à Covid-19.

Orla Pôr do Sol

O embarque e desembarque na Orla Pôr do Sol Jornalista Cleomar Brandi ocorrerá normalmente, das 8h às 17h.Saúde

Funcionam as quatro unidades básicas de saúde exclusivas para síndrome gripal, das 7h às 19h. São elas: Geraldo Magela (Orlando Dantas), Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa), José Machado de Souza (Santos Dumont) e Onésimo Pinto (Jardim Centenário).

Os hospitais municipais Fernando Franco e Nestor Piva estarão abertos com atendimento 24 horas.

Coleta

No dia 1º de janeiro, a coleta domiciliar em Aracaju acontece normalmente, e os serviços de limpeza serão realizados com um número reduzido de equipes. Já o programa Cata Treco e a Coleta Seletiva não ocorrem nestes dias. Os Ecopontos estarão fechados.

Foto: Ana Lícia Menezes