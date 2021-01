A preocupação não é fechar o comércio, é não ter mais pessoas internadas, diz Belivaldo

01/01/21 - 17:08:22

O governador Belivaldo Chagas voltou a destacar, na tarde dessa sexta-feira (1), a preocupação com o crescimento do número de pessoas com Covid-19 internadas em leitos de hospitais no estado. A informação foi dada durante entrevista a 1ª edição do telejornal da TV Sergipe, onde falou sobre as dificuldades em 2020 por causa da pandemia e da expectativa de um 2021 mais próspero para todos os sergipanos.

Belivaldo deixou claro que não há discussão, neste momento, sobre fechamento do comércio. “A preocupação não é fechar o comércio, é não ter mais pessoas internadas. Temos como objetivo salvar vidas e nossa maior preocupação é quando precisamos de mais leitos e não ter profissional”, disse o governador.

O governador pontuou ainda que para manter os casos da Covid-19 sob controle, a força tarefa do Estado, formada pela Secretaria de de Estado da Saúde, Defesa Civil, Polícia Militar e Procon, apertou a fiscalização dos protocolos. “Além disso, aumentamos novamente o número de leitos exclusivos e contamos com a colaboração de todos. Não adianta o Governo fazer a sua parte e algumas pessoas continuarem se aglomerando e sem usar máscara, agindo como se nada estivesse acontecendo”, falou.

Belivaldo falou ainda sobre a vacina contra o novo coronavírus. Ele disse que quando ocorrer o início da vacinação, Sergipe estará pronto e com insumos preparados para a primeira etapa do processo. “Assinamos um um protocolo de intenção de compra das vacinas junto ao Instituto Butantan, de São Paulo. Mas continuamos dependendo do Governo Federal, através da Anvisa, para saber qual tipo de imunizante será aprovado para uso no país e quando esta liberação vai sair”, falou.

Na oportunidade, o chefe do Executivo Estadual falou sobre o o Projeto Pró-Rodovias. “O estado das estradas atualmente é um dos problemas crônicos. Já avançamos muito em 2020 e queremos avançar mais em 2021, chegando ao objetivo de 700km de pista completamente reconstruídas através do Pró-Rodovias”, finalizou .

Foto: Arthuro Paganini