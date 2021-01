Clysmer assume o segundo mandato no município de Brejo Grande

01/01/21 - 19:00:07

O prefeito Clysmer Ferreira Bastos (PSD) assumiu nesse dia 1º de janeiro o segundo mandato de prefeito de Brejo Grande, município da região do Baixo São Francisco sergipano. Após cerimônia em missa solene na paróquia local, o gestor, a sua vice, Edivânia Ramalho Teles (SL), e os demais vereadores eleitos do município seguiram para a Câmara Municipal, e ao lado de familiares e convidados, todos assumiram fazendo o juramento oficial na Casa Legislativa. A solenidade seguiu os ritos de prevenção contra a pandemia do coronavírus.

Com apenas 30 anos, Clysmer é um dos prefeitos mais jovens do Estado e mostrou competência e comprometimento com o poder público em seu primeiro mandato, algo que foi reconhecido pela população local e que lhe garantiu a vitória em novembro do ano passado, com 2.942 votos, totalizando 52,21% do eleitorado brejo-grandense.

Em seu discurso de posse, ele garantiu que irá continuar com a seriedade do seu mandato, mantendo os trabalhos de asfaltamento da cidade e também movimentando as pastas da Assistência Social e Educação, atendendo os anseios da população. Também no dia, foi eleita a mesa diretora da Câmara que terá como presidente o vereador Luiz Carlos dos Santos (SL) e como vice, Gerson Marques (SL). Para os cargos de 1º e 2º secretário, assumem, respectivamente, os parlamentares Marcos Ferreira e José Paulo.

POR ASCOM/PMBG