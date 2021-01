Ex-deputado Cleonâncio Fonseca morre em sua residência, na primeira hora de 2021

01/01/21 - 01:58:23

O ex-deputado federal Cleonâncio Fonseca, 83 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira – 1º de janeiro de 2021 – uma hora depois do rompimento do ano. Segundo informações, ele morreu dormindo, em sua casa, situada em um dos condomínios no Mosqueiro.

As informações ainda são poucas sobre suas morte, que teria ocorrido com ele já dormindo. Uma enfermeira que cuidava dele foi virá-lo na cama e ele estava morto. Segundo ainda informações, Cleonâncio estava doente e um pouco depressivo. Ainda não foi divulgada a causa de sua morte.

Cleonâncio Silveira era uma liderança reconhecida na cidade de Boquim, onde sempre manteve residência e era muito forte eleitoralmente. Foi deputado estadual e depois federal, tendo como base Boquim e cidades da região Sul e do Sertão.

Currículo de Cleonâncio:

Mandatos (na Câmara dos Deputados):

Deputado(a) Federal – (Constituinte), 1987-1991, SE, PFL, Dt. Posse: 01/02/1987; Deputado(a) Federal – (Congresso Revisor), 1991-1995, SE, PRN, Dt. Posse: 01/02/1991; Deputado(a) Federal – 1995-1999, SE, PPR, Dt. Posse: 01/02/1995; Deputado(a) Federal – 1999-2003, SE, PMDB, Dt. Posse: 01/02/1999; Deputado(a) Federal – 2003-2007, SE, PPB, Dt. Posse: 01/02/2003.

Presença em Comissões (Legislaturas): 52

Presença em Plenário (Legislaturas): 52

Filiações Partidárias:

PP, 2003 – 2018

Atividades Partidárias:

Líder, Governo, ARENA, 1968; Membro, Diretório Regional da ARENA, SE; Secretário Regional, PFL, SE..

Atividades Parlamentares:

CÂMARA DOS DEPUTADOS – Legislaturas anteriores à 54ª:

COMISSÕES PERMANENTES: Agricultura e Política Rural: Segundo-Vice-Presidente, Titular e Suplente; Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural: Titular, 3/2005-5/2005, 3/2006- e Suplente, -3/2005, 12/2005-3/2006; Constituição e Justiça e de Cidadania: Titular, 5/2005-11/2005 e Suplente; Constituição e Justiça e de Redação: Titular e Suplente; Desenvolvimento Urbano e Interior: Titular; Desenvolvimento Urbano, Interior e Índio: Suplente; Educação, Cultura e Desporto: Suplente; Educação, Cultura, Esporte e Turismo: Suplente; Finanças: Suplente; Finanças e Tributação: Titular; Minas e Energia: Suplente; Seguridade Social e Família: Titular.

COMISSÕES ESPECIAIS: Autogestão do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira: Titular; Bacias Hidrográficas Semi-Árido: Titular-; Inspeção Técnica Veicular – ITV: Titular-; Política Agrícola: Suplente; Questão do Desemprego: Suplente; PEC nº 2/95, Altera Art. 62, Edição de Medida Provisória: Suplente; PEC nº 7/99, Ações Trabalhistas: Suplente; PEC nº 41/91, Modifica § 4º, Art. 18 da Constituição Federal, Restrição da Criação de Municípios na Época das Eleições: Suplente; PEC nº 51/90, Antecipação do Plebiscito: Suplente; PEC nº 58/03, Alienação das Terras: Titular-; PEC nº 76-A/99, Recursos Destinados à Ciência e Tecnologia: Titular; PEC nº 92/95, Escolha Ministro STF: Titular-; PEC nº 96/92, Modificações na Estrutura do Poder Judiciário: Titular; PEC nº 137/99, Subteto: Titular; PEC nº 233/95, Educação: Terceiro-Vice-Presidente e Titular; PEC nº 347/96, Sessão Legislativa: Titular-; PEC nº 353/01, Número de Vereadores: Suplente-; PEC nº 383/96, Censor Federal: Titular; PEC nº 407-G, Precatórios: Titular; PEC nº 407/96, Altera Art. 100 da Constituição Federal, Precatórios: Titular; PEC nº 438/01, Trabalho Escravo: Suplente-; PEC nº 457/05, Aposentadoria Compulsória: Titular, 11/2005-; PEC nº 498/97 e 626/98, Ministro de Estado da Defesa: Suplente; PEC nº 513/97, Poderes de Investigação para Perda de Mandato: Suplente; PEC nº 524/02, Revitalização Bacia do São Francisco: Titular-; PEC nº 526/97, Habeas Corpus: Titular; PEC nº 618/98, Patrimônio Genético: Titular; PL nº 1.210/95, Política Nacional do Petróleo: Titular; PL nº 1.399/03, Estatuto da Mulher: Titular-; PL nº 2.186/96, Asbesto/Amianto: Suplente; PL nº 2.905/97, Alimentos Geneticamente Modificados: Suplente; PL nº 3.710/93, Código de Trânsito Brasileiro: Suplente; PL nº 5.476/01, Tarifas da Telefonia Fixa: Suplente, 05/2005-; PLP nº 76/03, SUDENE: Titular-.

COMISSÕES EXTERNAS: Surto de Dengue em Sergipe: Titular.

CPI: Desperdício de Alimentos: Terceiro-Vice-Presidente e Titular; FINOR: Suplente.

CONSELHOS, FRENTES E GRUPOS PARLAMENTARES: Grupo de Trabalho Transposição do Rio São Francisco: Titular.

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE: Comissão de Sistematização: Suplente; Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais, da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher: Titular.

Mandatos Externos:

Vereador(a) , SE, Partido: UDN, Período: 1962 a 1965; Deputado(a) Estadual , SE, Partido: ARENA, Período: 1967 a 1971; Deputado(a) Estadual , SE, Partido: ARENA, Período: 1971 a 1972; Prefeito(a) , SE, Partido: ARENA, Período: 1972 a 1975; Deputado(a) Estadual , SE, Partido: ARENA, Período: 1975 a 1979; Deputado(a) Estadual , SE, Partido: PDS, Período: 1983 a 1987.

Atividades Profissionais e Cargos Públicos:

Empresário, Boquim, SE; Notário Público, Boquim, SE, 1956-1963..

Estudos e Cursos Diversos:

Segundo Grau, Gin. Santa Terezinha, Boquim, SE..