Hemose: Doação de sangue abre neste sábado, dia 2, das 7h às 11h

01/01/21 - 08:34:44

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) informa que em função do feriado de Réveillon, neste sábado, dia 2 de janeiro, a doação de sangue funcionará no horário das 7h às 11h, para atender os doadores e aumentar os estoques de todos os grupos sanguíneos, O, A, B e Ab, positivo e negativo.

Na quinta-feira, 31 e na sexta-feira, 1º, não haverá expediente. A dispensação de sangue e demais hemocomponentes para rede hospitalar prossegue em regime de plantão 24 horas.

A enfermeira Florita Aquino, gerente de Coleta da unidade informa que a abertura no sábado visa repor os estoques de plaquetas. “Esse componente produzido através do processamento da bolsa de sangue total é utilizado para atender pacientes com câncer, com leucemias e sangramentos internos, além de cirurgias de grande porte que acontecem devido acidentes graves que ocorrem em feriados prolongados”, detelha a gestora.

Para doar sangue é necessário está bem de saúde, sem sintomas de gripe ou resfriado, ter idade entre 16 e 69 anos, pesar acima de 50 quilos e apresentar um documento original, com foto válido em todo território nacional. Pode ser carteira de identidade, de trabalho, de motorista, ou ainda, carteira de reservista. No dia da doação é essencial comparecer ao Hemose bem alimentado.

Mais informações e agendamentos para doar sangue, através dos telefones: (79)3225-8039 e 3259-3174.

Acompanhe o funcionamento do Hemose no feriadão:

31/12/2020 – Quinta-Feira – Não tem expediente;

1º/01/2021 – Sexta-Feira – Feriado de Ano Novo, não funciona;

02/01/2021 – Sábado – Abre das 7h às 11h;

03/01/2021 – Domingo – Não tem expediente;

04/01/2021 – Segunda – Retorna o atendimento regular das 7h30 às 17h.

Ascom/SES