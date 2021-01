JOVEM É SALVA POR POLICIAIS DO GATI AO TENTAR SUICÍDIO NA PONTE ARACAJU/BARRA

01/01/21 - 12:31:04

O Grupamento de Ações táticas do Interior ( GATI ), salvou a vida de uma Jovem nesta sexta-feira (01) após tentava de tirar a própria vida em cima da ponte que liga Aracaju a cidade de Barra dos coqueiros.

Segundo relatos de testemunhas que passavam no local a jovem se encontrava com o corpo do lado de fora da ponte, segurando nas barras de proteção, prestes a se jogar, quando a viatura passava pelo local. Os policiais deram todo o suporte técnico e psicológico e em um momento oportuno conseguiu puxar a vítima para uma área segura da ponte.

Segundo ela, o seu companheiro havia cometido suicídio na noite anterior no bairro Farolandia, motivo pela qual ela também quis tirar a própria vida.

Uma equipe do Samu foi acionada, onde foi prestado atendimento médico no local e a vítima encaminhada para uma unidade de saúde.

As informações e foto são de Gordinho do Povo