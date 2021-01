Meros balões de ensaio

01/01/21 - 12:37:00

Por Adiberto de Souza

Faltando ainda dois anos para as eleições de 2022, os políticos sergipanos já começaram os primeiros ensaios para a próxima campanha ao governo do estado. Alguns partidos, como PSD, Progressistas e PT, tentam colocar seus balões no ar, enquanto se esforçam para furar os artefatos adversários ainda na subida. Dizer agora quais experiências sobreviverão até as convenções partidárias de 2022 é um difícil exercício de futurologia, pois a atmosfera política vive em constantes mudanças. Quem garante que o deputado federal Fábio Mitidieri terá fôlego suficiente para despontar como candidato a governador? E se o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Ulices Andrade, renunciar para concorrer à cadeira ocupada hoje por Belivaldo Chagas (PSD)? Será que o senador Rogério Carvalho (PT) levará seu partido de vez para o palanque da oposição? Estas e outras questões só poderão ser respondidas bem mais a frente, pois tudo vai depender do lado que o vento estiver soprando quando o calendário de 2022 entrar em vigor. Aguardemos, portanto!

Pernas pro ar

Vida boa é a dos vereadores eleitos de Aracaju. Após tomarem posse nesta sexta-feira (1º), os 24 distintos e simpáticas já entrarão de férias. É que o Legislativo está em recesso parlamentar, devendo permanecer assim até o dia 2 de fevereiro. Como a vida de um vereador deve ser muito difícil, a Câmara já programou outro descanso para o período de 17 de julho a 1º de agosto deste ano. Enquanto isso, os coitados dos assalariados trabalham de sol a sol para bancar os gordos salários e demais mordomias dos vereadores e vereadoras. Danôsse!

Vida perigosa

Pesquisa mostra que 27,9% dos homens entre 18 e 24 anos e 20,4% das mulheres, na mesma faixa etária, têm comportamento de risco depois beber nas chamadas baladas. A análise foi feita com os jovens depois do binge drinking (tomar quatro ou cinco doses de álcool em poucas horas). Segundo o estudo feito pela Universidade Federal de São Paulo, após a prática do binge drinking 15,8% dos homens e 9,4% das mulheres fazem uso de drogas ilícitas, enquanto 11,4% dos homens e 6,8% das mulheres assumem um comportamento sexual de risco. Misericórdia!

Luto

Morreu, nas primeiras horas de hoje, o líder político Cleonâncio Fonseca, 83 anos. Ex-prefeito de Boquim, ex-deputado estadual e ex-deputado federal, ele era oriundo da velha UDN, tendo militado na Arena, no PDS e no PFL. Sempre foi muito ligado ao ex-governador João Alves Filho (DEM), que morreu no final de 2020 em Brasília, onde residia com a esposa e senadora Maria do Carmo Alves (DEM). Cleonâncio, que era irmão do ex-deputado estadual Venâncio Fonseca (PSC), foi sepultado às 11h de hoje, no Cemitério Colina da Saudade, em Aracaju. Que a terra lhe seja leve!

Procissão cancelada

Pela primeira vez na história, a Igreja Católica não realizará, neste 1º de janeiro, a tradicional Procissão de Bom Jesus dos Navegantes pelo estuário do Rio Sergipe. Para evitar a propagação da Covid-19, a Arquidiocese de Aracaju resumiu os festejos em homenagem ao santo a uma missão na Igreja do Santo Antônio, zona norte da capital. Melhor assim!

Oposição fraca

Em artigo publicado no Jornal do Dia e reproduzido aqui no Destaquenotícias, o jornalista Gilvan Manoel afirma que a oposição sergipana é muito fraca. Vixe! Segundo ele, a única chance que os opositores têm de conquistar o governo estadual em 2022 é se a Justiça cassar em definitivo os mandatos do governador Belivaldo Chagas (PSD) e da vice Eliane Aquino (PT). Caso isso ocorra, avalia Gilvan, existe a possibilidade de os governistas se dividirem, beneficiando a oposição. Home vôte!

Foi você?

Um sortudo de Aracaju acertou as seis dezenas da Mega Sena da Virada e vai embolsar a bagatela de R$ 162.625.108,22. É pouco? Tudo bem que não é lá essa grana toda, mas deve ser suficiente para pagar parte das dívidas e comprar algumas garrafas de cachaça. Aqui pra nós, foi você quem enfiou o pé na jaca? Quer emprestar o troco de R$ 625 mil, com prazo a perder de vista? Marminino!

Sem camisinha

Quatro em cada 10 jovens acham que não precisam usar camisinha em um relacionamento estável. Além disso, três em cada 10 ficariam desconfiados da fidelidade do parceiro caso ele propusesse sexo seguro. A pesquisa Juventude, Comportamento e DST/Aids apurou que 40% dos jovens não consideram o uso de camisinha um método eficaz na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis ou gravidez. Grande equívoco!

Defesa dos bichos

Dependesse da deputada estadual Kity Lima (Cidadania), o Zoológico de Aracaju já tinha sido fechado há muito tempo. Segundo a parlamentar, os animais encarcerados no Parque da Cidade vivem estressados porque são mantidos em espaços pequenos, “bem diferentes do habitat natural”. A deputada adverte que o sofrimento dos bichos não pode ser visto como diversão. O governo estadual, contudo, não concorda com Kitty Lima. Tanto isso é verdade que a Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) acabou de restaurar aquele espaço e reabri-lo à visitação pública. Aff Maria!

Santa farinha

De forte presença na culinária sergipana, a nossa farinha de mandioca é a melhor do Brasil. Alguém duvida? Grande produtor, Lagarto promove festa anual para homenageá-la. Certa feita, ao ser indagado por que o nordestino come tanta farinha, o engenheiro e pesquisador da Embrapa, Joselito da Silva Mota, respondeu na lata: “É porque a farinha no prato aumenta o que está pouco, esfria o que está quente, engrossa o que está ralo e na pança dá sustança”. Alguém discorda?

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 2 de março de 1920.