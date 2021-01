Polícias Federal, Civil e Militar prendem investigados por assaltos a instituições bancárias em Salvador, na Bahia

01/01/21 - 14:53:23

A Polícia Federal, em ação conjunta com as Polícias Civil e Militar da Bahia, prendeu, na manhã desta sexta-feira, 1º/01/21, três pessoas investigadas por assaltos a instituições bancárias de Salvador.

Os investigados compõem o grupo criminoso responsável pelos recentes ataques a instituições bancárias na capital baiana, que atuava durante as madrugadas mediante rompimento de obstáculos (arrombamento), inclusive por meio da utilização de explosivos para destruição de proteções físicas (cofres), para acesso aos dispositivos de armazenamento de dinheiro de terminais de autoatendimento.

Conforme apurado durante as investigações, que contaram também com o apoio das Polícias Civis de Sergipe e de Alagoas, os presos teriam participado de assaltos a diversas agências bancárias, inclusive aquelas agências da CEF localizadas nos bairros Castelo Branco, Fazenda Grande do Retiro e Porto Seco Pirajá.

O prejuízo decorrente dos crimes praticados extravasa o dos valores efetivamente subtraídos, compreendendo os danos aos terminais de autoatendimento e às agências e os transtornos aos serviços bancários, assim como e principalmente a violência contra a população, tendo em vista a utilização agressiva de armamento de uso restrito e tomada de reféns durante as ações.

As condutas investigadas se caracterizam como roubo, crime previsto no art. 157, § 2º, II, § 2º-A, II, e § 2º-B, do Código Penal, com pena de reclusão de 8 (oito) a 20 (anos) anos e multa; e tentativa de homicídio, na forma do art. 121, § 2º, V, c/c art. 14, II, do Código Penal, com pena de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos – diminuída de um a dois terços. Outros integrantes do grupo criminoso já haviam sido presos em ações anteriores da polícia, assim como apreendidas diversas armas utilizadas nos assaltos.

A investigação prosseguirá com o objetivo de identificar e prender os demais participantes autores dos crimes.

Serviço de Comunicação Social – Polícia Federal/BA