PREFEITO E VEREADORES ELEITOS DE ARACAJU TOMAM POSSE NESTA SEXTA-FEIRA

01/01/21 - 05:56:16

Os novos prefeitos de 5.472 municípios brasileiros tomam posse nesta sexta-feira (1º) para um mandato de quatros anos, após terem sido eleitos com a maioria dos votos válidos nas eleições de novembro.

Em 96 municípios, contudo, os prefeitos eleitos ainda não tiveram seu registro de candidatura deferido e seguem impedidos de tomar posse, segundo os dados mais atualizados disponíveis no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O prefeito reeleito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), e os 24 vereadores eleitos assumem o cargo na Câmara Municipal para a legislatura 2021-2024.

O prefeito e os vereadores do município foram eleitos em novembro do ano passado. As maiores bancadas serão do PDT e PSD, com 3 vereadores cada um.

A diplomação do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores aconteceu no dia 17 de dezembro, de em uma cerimônia fechada para os diplomados e poucos autoridades.

Confira a relação dos candidatos eleitos

Linda Brasil (PSOL) – 5.773 votos

Dra Emília Corrêa (Patriota) – 5.025 votos

Nitinho (PSD) – 4.720 votos

Eduardo Lima (Republicanos) – 3.929 votos

Breno Garibalde (DEM) – 3.781 votos

Vinicius Porto (PDT) – 3.638 votos

Fábio Meireles (PSC) – 3.461 votos

Isac (PDT) – 3.337 votos

Palhaço Soneca (PSD) – 3.280 votos

Dr. Manuel Marcos (PSD) – 3.171 votos

Anderson Tuca (PDT) – 3.026 votos

Pastor Diego (PP) – 3.016 votos

Fabiano Oliveira (PP) – 2.974 votos

Sheyla Galba (Cidadania) – 2.929 votos

Joaquim da Janelinha (Pros) – 2.829 votos

Ricardo Vasconcelos (Rede) – 2.585 votos

Ricardo Marques (Cidadania) – 2.501 votos

Sávio neto de Vardo da Lotérica (PSC) – 2.409 votos

Professor Bittencourt (PCdoB) – 1.969 votos

Professora Ângela Melo (PT) – 1.882 votos

Sgt. Byron Estrelas do Mar (Republicanos) – 1.743 votos

Paquitos de Todos (Solidariedade) – 1.486 votos

Cícero do Santa Maria (Pode) – 1.470 votos

Binho (PMN) – 1.376 votos