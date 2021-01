VEREADORES ELEITOS PARA O QUADRIÊNIO 2021/2024 TOMAM POSSE NA CÂMARA

01/01/21 - 17:18:43

Na tarde desta sexta-feira, 1º de janeiro de 2021, aconteceu a solenidade posse dos 24 vereadores de Aracaju eleitos para o quadriênio 2021/2024. O evento aconteceu no auditório do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ/SE) e obedeceu a todas as regras sanitárias impostas devido à pandemia do coronavírus.

Obedecendo ao Regimento Interno da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), a vereadora Linda Brasil (PSOL) presidiu a posse dos parlamentares. Sobre o assunto, Linda disse estar muito feliz e espera poder atender às expectativas dos eleitores. “A responsabilidade é muito grande, um desafio, mas muito feliz, pois eu sei da importância histórica não só na política em Sergipe, mas para todo o movimento social. Estou muito feliz em presidir a posse e, estando nessa situação as pessoas poderão me conhecer melhor”.

O vereador Nitinho (PSD) e presidente da Casa de 2017 a 2019 falou sobre a expectativa de um novo mandato e do trabalho desenvolvido na Câmara. “Primeiro quero agradecer ao povo de Aracaju! Ao longo desse quatro anos desempenhamos um trabalho para o fortalecimento do Poder Legislativo com medidas de austeridade, medidas essas que estão sendo reconhecidas a exemplo da nota de 9.8, que obtivemos em dezembro pelo Tribunal de Contas no quesito transparência”, afirmou Nitinho.

Durante a solenidade posse, a parlamentar Linda Brasil escolheu a vereadora Professora Ângela Melo (PT) para auxiliar na posse como assessora de trabalhos legislativos. Ainda durante o evento, durante seu discurso, Linda reforçou seu comprometimento com a sociedade aracajuana e evidenciou a importância de resguardar as vidas daqueles que vivem à margem da sociedade.

Foto: César de Oliveira

Por Leilane Coelho