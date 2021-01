Aproveite as férias para investir em cursos de capacitação e turbinar o currículo

02/01/21 - 09:08:37

“Aproveitar o período de férias para investir em cursos de capacitação faz toda diferença no aprimoramento do currículo”. A afirmação é da gerente do Unit Carreiras, área de estágio e emprego do Grupo Tiradentes, Janaína Machado, que orienta ainda sobre ficar atento às demandas do mercado de trabalho.

“Quais são as hard skills e soft skills necessários para turbinar o currículo e começar o 2021 já preenchendo cadastros nos sites e fazendo entrevistas? São questões importantes que devem ser observadas”, analisa.

Soft Skills são habilidades sócio comportamentais, associadas às habilidades mentais e a capacidade de lidar com emoções (Inteligência Emocional – QE). Hard Skills são habilidades técnicas aprendidas na sala de aula, em cursos, livros ou até mesmo em treinamentos técnicos.

“Por conta da pandemia, muitos cursos passaram a ser ofertados com gratuidade, inclusive a própria Unit, disponibilizou a plataforma Tiradentes Mais. Além dessa plataforma existem muitas outras plataformas com cursos gratuitos, de alta qualidade, e com certificado, o que é muito importante para o aluno. Esse investimento durante as férias demonstra interesse em se capacitar, significa que há interesse no mercado de trabalho e isso chama a atenção do empregador”, ressalta.

Autorresponsabilização

Segundo Janaina Machado, uma das competências observadas pelos empregadores é a autorresponsabilidade. Especialistas no assunto traduzem essa competência como algo que empodera, capacita e traz equilíbrio de vida.

“Nós buscamos pessoas responsáveis, que tenham palavra, que digam que vão fazer e farão acontecer. Isso também é um sinal de maturidade. A autorresponsabilidade é uma espécie de rito de passagem, é um fator extremamente importante para a vida adulta. O mercado de trabalho exige responsabilidade para que se torne empregado, para que consiga entregar atividades. Inclusive a vida acadêmica exige esse tipo de competência que fica evidenciada em trabalhos em equipe, na divisão e cumprimento das atividades. A vida universitária é um treino para o mundo do trabalho”, conclui.

Assessoria de Imprensa