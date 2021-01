Durante posse, Silvany Mamlak prega união política em favor da população

02/01/21 - 06:55:25

O município de Capela iniciou o ano empossando, na madrugada desta sexta-feira, 01, a prefeita reeleita do município, Silvany Mamlak, o vice-prefeito, Toninho Arimatéa, e vereadores eleitos para o mandato 2021-2024 no município.

“É um momento de gratidão. A Deus, a nossa família, aos amigos que nos acompanharam e todo o povo capelense, que soberano, escolheu de forma democrática seus representantes, afirmou.

Com a missão de cuidar das pessoas, Silvany defendeu em seu primeiro pronunciamento a união pelo cidadão capelense. “Precisamos deixar para trás a política nociva e consolidar a verdadeira forma de cuidar das pessoas, construindo políticas públicas voltadas para a população, dialogando com o Legislativo e trabalhando em favor da cidade de Capela”, ressaltou Silvany.

“Inicio este segundo mandato com um vice-prefeito de verdade, disposto a dialogar com a população e que procura fortalecer nosso agrupamento, auxiliando no diálogo e na construção de uma gestão mais eficiente”, ressaltou Silvany, referindo-se ao vice-prefeito Toninho Arimatea.

Para Silvany, é o momento de trabalhar por todos os capelenses. “Já estamos programando uma série de ações com ênfase na solução de problemas relacionados à água no município. Além disso, já programamos uma série de ordens de serviço, voltados a setores importantes, como infraestrutura e educação”, explicou.

A cidade também já se prepara para o processo de vacinação do novo coronavírus. Segundo Silvany. o plano de vacinação do município já está em fase de conclusão e será apresentado à população ainda em janeiro. “Não tememos a testagem e fizemos no momento que era necessário, assim como continuamos a fazer e acompanhar nossos casos, mas a vacina é nossa chance de retomar a normalidade e espero que Capela possa servir de exemplo, procurando garantir a saúde de nossa gente, concluiu.

Da Ascom/PSC Capela