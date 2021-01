Em discurso de posse, Neto Batalha afirma que fará oposição critica e construtiva

02/01/21 - 07:23:02

Nesta sexta-feira, 1º de janeiro, o jovem empresário Neto Batalha foi empossado vereador em São Cristóvão. É mais um capítulo da trajetória política da família Batalha no município. Neto segue os passos dos avós e dos pais, que contribuíram para o desenvolvimento da quarta cidade mais antiga do Brasil e de Aracaju. “Agora chegou a vez de construir minha própria história. É a oportunidade que tenho de ajudar o município e o povo de São Cristóvão”, disse emocionado.

No discurso de posse, o vereador prestou homenagens aos familiares que serviram de inspiração para ele chegar à Câmara de Vereadores. Inicialmente, lembrou a trajetória do precursor da família Batalha dentro da política sergipana. “Tudo começou com meu avô, José Batalha de Gois, cujo nome tenho orgulho de carregar. Conhecido como Batalhinha, ele foi vereador e deputado federal. Minha vó Madalena também foi vereadora na capital e secretária de Ação Social em São Cristóvão. Tenho muito orgulho dos dois”, destacou.

O jovem parlamentar também homenageou os pais dele. “Minha mãe foi secretária de Ação Social e meu pai um ícone na política de São Cristóvão. Armando Batalha foi vereador e presidente desta casa, em seguida prefeito, sendo reeleito com o maior índice percentual de votos válidos até hoje. Foi o prefeito com o maior legado de obras e carisma que esse município já conheceu. Graças à visão dele, a cidade recolhe cerca de 180 milhões de reais de royalties”, frisou.

Ansioso para a primeira legislatura, Neto Batalha afirmou que fará um mandato propositivo e de oposição crítica e construtiva, bem como votará nos projetos que beneficiem à população. “Também serei questionador e implacável com aqueles que prejudiquem qualquer cidadão sancristovense, fiscalizando o Poder Executivo para que o dinheiro público seja aplicado da forma correta”, finalizou.

Ascom/Neto Batalha