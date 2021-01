José de Araújo, o Juca, e Janio tomam posse no município de Laranjeiras

02/01/21 - 11:20:36

Tomaram posse ontem, 1º, o prefeito de Laranjeiras, José de Araújo (Juca – MDB) e Janio Dias (vice-prefeito). A solenidade foi realizada na Câmara de Vereadores e seguiu as regras sanitárias, conforme preconiza a Organização Mundial de Saúde, neste período de pandemia.

Após ser empossado pelo presidente da Câmara, Luciano dos Santos, a chefia do poder executivo foi transmitida a Juca pela então vice-prefeita, Suely Alves, que representou o ex-prefeito, Paulo Hagembeck (Paulão da Varzinhas). No primeiro discurso, Juca destacou que será um grande desafio governar Laranjeiras, pelo menos, nos dois primeiros dois anos, já que a Prefeitura está afogada em dívidas, sofreu uma grande perda na arrecadação, além de uma administração desastrosa.

“A primeira herança ruim é honrar com os pagamentos de salário de dezembro e o 13º dos servidores públicos. A Prefeitura vive uma situação de caos e abandono em todos os setores. Contudo, teremos muito trabalho pela frente para organizar a casa e deixar do jeito que entregamos há quatro anos. Por isso, peço paciência, empenho da equipe e bom senso. Juntos e com a participação do povo, vamos reconstruir Laranjeiras”, destacou Juca.

Juca também garantiu que fará investimentos importantes em benefício dos laranjeirenses, principalmente em áreas como saúde, educação, infraestrutura, geração de emprego e renda e políticas sociais. “Faremos tudo de forma planejada e estratégica, para garantir uma gestão responsável e transparente. Os laranjeirenses já sofreram bastante nos últimos anos, inclusive com a fome. Não vamos admitir isso”, ressaltou Juca.

O vice-prefeito, Jânio Dias reafirmou que vem acompanhando nos últimos meses, enquanto coordenador da equipe de transição, a situação de caos e abandono. “Laranjeiras está em ruínas e eu quero pedir a colaboração de todos. Sei que temos uma missão em nossas mãos, mas, junto com Juca e o povo, vamos fazer uma administração da forma que o povo espera. Desde o dia do resultado das eleições, estamos trabalhando para resolver”, enfatizou Janio.

ASCOM JUCA