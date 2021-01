LAYANA COSTA É EMPOSSADA COMO PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO

02/01/21 - 06:00:41

Nas primeiras horas do dia 1º de janeiro de 2021, Layana Costa (DEM) foi empossada como prefeita de Cedro de São João pela Câmara Municipal. Além dela, foram empossados o vice-prefeito Juca de Luiz e os novos vereadores eleitos e reeleitos.

Devido à pandemia do novo coronavírus, a solenidade seguiu todos os protocolos sanitários, conforme exige a Organização Mundial da Saúde (ONU).

Em seu discurso, Layana agradeceu a toda população cedrense e disse que será uma gestora de “diálogo e respeito às diferenças”, que buscará seguir seu compromisso com o povo e manterá construir uma cidade melhor para todos.

“Com fé e sabedoria vamos juntos continuar fazendo o melhor para a cidade! E, a partir de agora, prometo honrar com cada voto de confiança que me foi dado. Por isso, chegou a hora assumir o meu compromisso com cada um de vocês”, disse Layana Costa.

Innuve Comunicação